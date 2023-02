Alba Parietti | ' Tutti gli uomini che mi amano lo capiscono troppo tardi' La frecciatina a Sandy Marton

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ritorno al passato per. Intervistata dal Corriere della Sera , la showgirl ha ripreso alcune dichiarazioni fatte recentemente dalla sua ex fiamma,, sempre al Corriere. 'Ho ...

Ritorno al passato per. Intervistata dal Corriere della Sera , la showgirl ha ripreso alcune dichiarazioni fatte recentemente dalla sua ex fiamma, Sandy Marton , sempre al Corriere. 'Ho letto e, dopo, l'ho ...parla del flirt con Sandy Marton Lusingata dalle parole, la conduttrice ha specificato al Corriere della Sera che non sono mai stati fidanzati ma che si è trattato solo di un breve ...

Alba Parietti: «Sandy Marton fu un’apparizione. Tutti i miei uomini dicono troppo tardi quanto mi hanno amata» Corriere della Sera

Alba Parietti svela i dettagli della sua storia con Sandy Marton TGCOM

Alba Parietti e Sandy Marton, la showgirl svela i dettagli del flirt: «Quando lo vidi fu un'apparizione. Ha in ilmessaggero.it

Alba Parietti: Con Sandy Marton solo un flirt, ha iniziato a credere in se stesso grazie a me Fanpage.it

Alba Parietti: "Certo che ho il chirurgo estetico, il Duomo di Milano non l'hanno restaurato" Virgilio

Ritorno al passato per Alba Parietti. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha ripreso alcune dichiarazioni fatte recentemente dalla sua ex fiamma, Sandy Marton, sempre ...Il racconto di Alba Parietti e il vecchio flirt con Sandy Marton. Tante curiosità inedite sulla strana "coppia" del passato.