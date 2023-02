Alba Parietti | «Certo che ho il chirurgo estetico | il Duomo di Milano non l’hanno restaurato?»

(Di sabato 18 febbraio 2023)intervistata dal Corsera dopo le parole di Sandy Marton (cantante anni 80)., ha visto che ha detto di lei Sandy Marton al «Corriere»? «Ho letto e, dopo, l’ho anche sentito. Sostanzialmente, dice che ha cominciato a credere in se stesso grazie a me». Più che altro, dice che con le donne era totalmente timido, ma che, dopo un flirt con lei, è diventato «un mostro di sex appeal». «La sua è stata una dichiarazione postuma. Mi succede sempre così: quando stanno con me tacciono, dopo, confessano che sono stata la donna che hanno amato di più». «Più che campionessa di seduzione, io sono campionessa di motivazione. E sono talent scout di talenti. Gli dicevo che lo invidiavo, che volevo essere lui. A volte, si faceva prendere dall’insicurezza, mi faceva tenerezza, a volte, era malinconico. Però è ...

A una settimana dalla fine della 73esima edizione del 'Festival della canzone italiana' andrà in onda su Rai1 in prima serata (ore 21.25) 'Tale e Quale Sanremo';