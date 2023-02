Al liceo Parini di Milano la tampon box con lo sponsor | nei bagni assorbenti gratis per tutte le ragazze

Al progetto delle "tampon box" - le scatole posizionate nei bagni da cui le studentesse possono prendere gratuitamente gli assorbenti - alclassicosi lavorava da tempo. Nelle scorse settimane, però, è arrivato il decisivo passo in avanti: Coop Lombardia ha accettato di fornire alla scuola 500 assorbenti ogni mese. "...Scatole di cartone con all'interno assorbenti disponibili gratuitamente per tutti, perché avere le mestruazioni non è una scelta. E non dovrebbe essere un lusso. Succede aldi Milano, dove gli studenti hanno inaugurato il progetto, chiamato 'tampon box', che viene gestito interamente da loro. Ogni bagno della scuola superiore ora ha la sua scatola di ...

