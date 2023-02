Ajax-Sparta Rotterdam domenica 19 febbraio 2023 ore 16 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 febbraio 2023) Qualunque cosa succeda sabato sera tra Feyenoord e AZ, in caso di vittoria contro lol’guadagnerà una posizione in classifica ma non prenderà la testa della stessa. I Kasteelheren, ottimi sesti, sperano però di fare lo sgambetto ai campioni in carica facendo leva sia sulla loro ottima forma che sulla maggior freschezza InfoBetting: Scommesse Sportive e