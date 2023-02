Agrigento | 4 indagati per il suicidio della 17enne Alice Schembri | “Costretta e filmata mentre faceva sesso di gruppo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il corpo divenne trovato ai piediRupe Atenea di, da dove si era lanciata nel vuoto. Unavvenuto nel 2017 e annunciato in uno straziante post pubblicato su facebook. Un volo di centinaia di metri dopo aver cercato a lungo di dimenticare l’orrore subito. La famiglia aveva presentato un primo esposto contro ignoti per istigazione alche la Procura diaveva archiviato, ma le indagini non si sono fermate e la polizia ha scoperto alcuni filmati che hanno permesso di ricostruire le ragioni che hanno portato la giovane al. E ora le indagini si sono chiuse: la tragedia di quel 18 maggio secondo la Procura di Palermo è legata al fatto chevenne...