Aggressione a Marco Pannone | continua la gara di solidarietà | superati i 14mila euro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Fondi – I medici del King’s College Hospital di Londra stanno decidendo un nuovo intervento per il giovane fondano, aggredito nella tarda serata del 2 dicembre scorso all’uscita del Pub dovelavorava come barista (leggi qui). Sua madre Enza e il padre Giuseppe gli restano accanto e ogni giorno si recano nel reparto dov’è ricoverato il figlio. La loro presenza è anche da stimolo verso i sanitari che tengono in cura, i quali stanno facendo del tutto per migliorare le sue condizioni. Intanto la Pro Loco Fondi Aps ha provveduto ad effettuare l’ottavo bonifico di 570,00, in favore die i suoi familiari, e la somma totale raccolta arriva così a 14.430,00. Ladi ...

Al giovane fondano sarà praticato un ulteriore intervento chirurgico. Ottavo bonifico di 570 euro da parte della Pro Loco Fondi Aps