Acea | Barbara Marinali è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma – IldidiS.p.A., riunitosi su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 15 dello Statuto,qualeConsigliere non esecutivo, in sostituzione di Michaela Castelli dimessasi il 14 febbraio 2023. Ildiha altresì conferito al’incarico dideldiha maturato significative esperienze nel settore pubblico e privato. Ha ricoperto importanti ...