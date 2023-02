Abolizione canone RAI | incalza la spinta politica per l’eliminazione della tassa

Lo ha annunciato il ministro Giorgietti, ma quale sarà il futuro dell'abbonamento alla tv ...'Ilin bolletta fu una mia scelta. Allora ilcostava 113 euro. Averlo fatto pagare a tutti ha portato a un abbassamento del costo da 113 a 90 euro. Se si paga tutti, si paga meno. Gli ...

Salvini: "Il canone Rai va eliminato o ridotto" Sky Tg24

Matteo Salvini è tornato a dire che vuole abolire il canone Rai Fanpage.it

Canone Rai, botta risposta infuocato Salvini-Renzi sull'abolizione Il Tempo

Canone Rai 2024, timori di aumenti e idee di abolizione. "Di sicuro ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Canone Rai abolito, arriva la grande svolta: tutti gli Italiani in festa PASSIONEtecnologica.IT

Terminato il Festival di Sanremo, si riaccende il dibattito sul canone Rai. A destra, soprattutto tra gli esponenti della Lega, c'è la forte tentazione di privatizzare la tv di Stato. Ieri Matteo ...