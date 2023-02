AGI - 'buona legge , che rischia di essere inapplicabile data la mancanza di mezzi, risorse e personale per la giustizia .solo la forma, manca la sostanza'. Così l'avvocato Gian Ettore Gassani, ...La posizione del governo italiano a difesa dell'Ucraina e in favore dipace giusta non è mai ... "Noncambiato idea. Noi vogliamo entrare nella Nato insieme alla Svezia", ha aggiunto. "La ...

“Abbiamo una relazione a tre, non ci devono essere regole in amore” Perizona

Hellas, Duda si presenta: «La salvezza è una grande sfida, ma abbiamo possibilità di farcela» VeronaSera

Bruce Willis: all'attore è stata diagnosticata la demenza frontotemporale WIRED Italia

Sottil “Abbiamo le capacità e le qualità per mettere in difficoltà l’Inter ... Udinese Calcio

Auto elettriche, abbiamo un problema La Svolta

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato del suo rapporto con il mondo del calcio: "Mai avuto problemi con ...Riascolta Prendersi cura di noi stessi e degli altri di Obiettivo Salute Weekend . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.