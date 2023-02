Abbiamo avuto un figlio per salvare la relazione Ma nessuno si è salvato

Leggi su dilei

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ho 37 anni e sto insieme ad A. da una vita. Viviamo in un piccolo paesino vicino Milano, uno di quelli in cui tutti si conoscono. Ci conosciamo da quando siamo bambini e da adolescenti ci siamo fidanzati.vissuto un amore passionale e intenso, come era giusto per la nostra età. Poi ci siamo allontanati, prima durante gli anni dell’Università e poi a causa di vedute differenti. Ma da romantici fan del “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” ciriprovato. Del resto dalla nostra avevamo tutte quelle esperienze condivise e il ricordo del primo amore che sembrava ancora vivo. Quello che non avevamo messo in conto, però, è che crescendo eravamo cambiati. Nonostante le discussioni sempre più frequentideciso di sposarci. Io ho lasciato il lavoro e la città e sono tornata nel paese. Alla ...