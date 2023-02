A Firenze 1 medico su 2 usa Whatsapp per ricette e consigli

(Di sabato 18 febbraio 2023) La pandemia ha incrementato l’uso di app di messaggistica con i pazienti per quasi unsu due (il 47,6%). Suvengono mandate prescrizioni, valutati esami e datiterapeutici. Oggi 8 dottori su 10 hanno un contatto con gli assistiti tramite smartphone, ma per molti tutto questo è diventato un’invasione della propria sfera privata. Poco usata l’email. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto nel 2022 dall’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di, tramite un questionario diffuso ai propri iscritti. I risultati sono stati presentati questa mattina ain occasione dell’evento “La Messaggistica Istantanea nell’esercizio della Professione Medica”. Il questionario e l’analisi dei dati sono stati realizzati dal laboratorio universitario DataLifeLab dell’Università ...

Più medici di famiglia nelle case di comunità, la diagnostica di base negli studi e nelle case di comunità, sviluppo della telemedicina sia nel rapporto fra medico e paziente, sia in quello ...

Oggi 8 medici su 10 hanno un contatto con gli assistiti tramite smartphone, e la pandemia ha incrementato l'uso di app di messaggistica con i pazienti per il 47,6%: oggi un dottore su due comunica coi ...