A Carnevale si va a scuola? Il calendario scolastico Regione per Regione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dopo che ormai sono state definitivamente metabolizzate le vacanze di Natale e il loro nostalgico ricordo, ecco che per molti studenti italiani sono in programma per il mese di febbraio ulteriori giorni di stop e fermo dalle lezioni. Nel mese di febbraio, infatti, è previsto inla ricorrenza del2023, senza contare che in due regioni, Lazio e Lombardia, ci saranno le elezioni regionali 2023 per il rinnovo del consiglio: le votazioni avverranno proprio nelle scuole, nelle quali verranno allestiti i seggi. Essendo le due regioni tra le più popolose d’Italia, ecco che un numero importante di studenti sarà interessato dall’evento. Vediamo allora, nel dettaglio, quando chiuderanno le scuole per il mese di febbraio 2023. Le vacanze diPer le elezioni regionali 2023 che ci saranno nella ...