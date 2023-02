A 14 anni accoltella il nuovo compagno della madre | Ti devo parlare | poi la furia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roselle (Grosseto), il ferito è un carabiniere ora ricoverato in Terapia intensiva. Il ragazzino ora è in cella

Roselle (Grosseto), il ferito è un carabiniere ora ricoverato in Terapia intensiva. Il ragazzino ora è in cellaUn ragazzo di 14ha aggredito il nuovo compagno della madre , colpendolo al torace con un coltello e infierendo poi con un casco da motociclista. L'uomo, un carabiniere di 56, è stato salvato dall'intervento dei vicini che hanno evitato guai peggiori, ma si trova adesso ricoverato in gravi condizioni. È successo vicino Grosseto . Putin non riesce a tenere ferme le ...

Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio su disposizione della procura minorile di Firenze. Il ferito, 56 anni, carabiniere, è in prognosi riservata ma non risulta in pericolo di vita.