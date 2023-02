(Di sabato 18 febbraio 2023) Scandicci - Macerata 3 - 1 (20 - 25, 25 - 17, 25 - 17, 25 - 21) Scandicci vince, Macerata esce con onore da Palazzo Wanny. Questo in sintesi quello che abbiamo visto in uno degli anticipi della ...

Scandicci - Macerata 3 - 1 (20 - 25, 25 - 17, 25 - 17, 25 - 21) Scandicci vince, Macerata esce con onore da Palazzo Wanny. Questo in sintesi quello che abbiamo visto in uno degli anticipi della ...Il pomeriggio e la serata odierni dell'sesta giornata di ritorno di Serie A1 2022/23 di volleyha visto la disputa di tre match, a Scandicci,e Pinerolo. In primo luogo la Savino Del Bene Scandicci ha battuto la Cbf Balducci Macerata in quattro set, 20 - 25 25 - 17 25 - 17 25 - ...

A-1 femminile: Chieri batte Novara nel derby. E Pinerolo sogna la salvezza La Gazzetta dello Sport

Pallavolo A1 femminile – Chieri-Novara: uno dei derby più attesi degli ultimi anni ivolleymagazine

Volley femminile, serie A1, 19° giornata. Chieri-Novara per il quarto posto, Conegliano rischia a Casalmaggiore OA Sport

Serie A1 volley femminile: Chieri batte Novara nel derby piemontese. Pinerolo sconfigge Perugia Quotidiano Piemontese

Volley femminile, Serie A1 19a giornata: Firenze asfalta un Chieri irriconoscibile. Il 3-0 profuma di play-off OA Sport

Ricca giornata di anticipi nel sesto turno di ritorno del campionato di Serie A1 di volley femminile 2022/23. Tre match giocati, tre match a loro modo importanti che hanno subito fatto sentire il loro ...Turno inedito quello della sesta giornata di ritorno del Campionato di Serie A1. Nessuna delle sette partite comincerà infatti allo stesso orario.