777 Partners guarda alla Premier dopo il Genoa | nel mirino l’Everton

(Di sabato 18 febbraio 2023) Adesso 777con interesse ancheLeagueaver rilevato il: occhi sul777, la holding proprietaria dele di altri sei club, stando con un certo interesseLeague, campionato dove potrebbe presto sbarcare. Gli occhi della holding, come riferisce Sky Sport, sono puntati sul, al momento al terzultimo posto inLeague, con soli 18 punti portati a casa in 22 giornate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'acquisto rappresenterebbe l'ingresso della società statunitense nel calcio ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto.si starebbe preparando a un'altra acquisizione, stavolta in Premier League. Stando a quanto riferito dal sito The Athletic la società americana sta prendendo in considerazione un ...

Genoa, la holding 777 Partners interessata all’Everton Il Secolo XIX

777 Partners, si pensa all'acquisto dell'Everton GianlucaDiMarzio.com

Bloomberg rilancia: 777 Partners potrebbe investire nell’Everton Buon Calcio a Tutti

Preziosi: "La 777 Partners può giocarsela con le prime della A. Capacità superiori a Commisso" TUTTO mercato WEB

Genoa, senti Preziosi: “La 777 Partners può giocarsela con le prime della Serie A” Mediagol.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...