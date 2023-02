24 convocati per Parma-Ascoli | out Simic e Dionisi

Leggi su seriea24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Mister Breda ha convocato 24 calciatori per la partita col, in programma domani alle ore 14:00 al “Tardini” e valida per la 6^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT. Non recupera, forfait all’ultimo di, out per un trauma facciale contusivo, riportato a seguito di uno scontro di gioco. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 28 Proia ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili:, Gnahoré,Diffidati:, Eramo, Forte, Giovane, Gondo, Quaranta Squalificati: nessuno Fonte articolo e foto: ...