Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) Gli eventi datati 18Fu un grande lottatore nella vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda quella calcistica, come Enzo Bearzot e Carlos Bilardo ebbe problemi con la stampa prima di un Mondiale. Il 181933 nasceva Bobby Robson, che nel 1990 riportava l’Inghilterra in una semifinale iridata dopo ventiquattro anni. E quanti titoli conquistò alle guida delle squadre di club. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno veniva al mondo Claude Makélélé, giocatore di ‘fatica’nel Real Madrid dei ‘Galacticos’. Con i Blancos ha festeggiato sette trofei, senza dimenticare le vittorie con il Chelsea. E’ stato anche campione di Francia con il Nantes. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del ...