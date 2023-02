18 febbraio 1963 | Buon Compleanno a

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sull'inserto del Corriere dello Sport su Napoli-Roma dello scorso 29 gennaio Simone Pieretti ha ricordato il primo gol in Serie A e con i giallorosssi di Dario Bonetti nella sfida a Fuorigrotta dell'11 marzo 1984. Nella storia del club partenopeo quella domenica ha significato l'ultimo match nel massimo campionato e con la maglia del 'Ciuccio' per Carmine della Pietra, nato il 18. Ed esattamente mezzo secolo fa andava in scena un altro Napoli-Roma e quel dì al San Paolo Alberto Motti scriveva l'explicit in A e con gli azzurri.