17 Febbraio 2023 – Moldavia, la presidente Sandu tratta con gli Usa. Regno Uniti per cambio Carta Nato e riarmo (Di sabato 18 febbraio 2023) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato a Monaco di Baviera la presidente della Moldova Maia Sandu con cui ha discusso il processo di riforma e democratizzazione che il governo di Chisinau sta portando avanti. La presidente Moldova aveva parlato di un possibile golpe nel suo paese. Rishi Sunak chiederà ai leader mondiali di garantire una "pace duratura" per l'Ucraina con l'istituzione di una nuova Carta della Nato per aiutare il Paese a difendersi "ancora e ancora" di fronte a qualsiasi futura dichiarazione di guerra da parte della Russia. Si aggrava la situazione nella Repubblica Democratica del Congo: Unhcr e partner chiedono 605 milioni di dollari per i rifugiati congolesi in Africa. Il primo gruppo di 635 militari ucraini ha completato il corso avanzato di addestramento di cinque ...

