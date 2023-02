Zuppa di Porro 17 febbraio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 febbraio 2023)di. Indagato Del mastro per rivelazione di segreto d’ufficio. Apertura del corsera. Ma Sallusti ci va giù duro: minacce di morte anarchiche, ma i pm indagano il governo. Minzo: Cospito apprendista stregone. Solo il Messaggero oggi in prima pagina parla della storia della giovane avvocata romana, figlia di un pluripregiudicato e fiosdanzata con un ultras, che aveva una talpa nell’ufficio intercettazioni della procura di Roma e per tre piotte ti diceva se eri sotto controllo. Ops, mi sembra che al giornale romano sia sfuggito che sempre la stessa avvocatessa è consulente dell’assessore Lucarelli di Roma con la delega per la sicurezza. così pare. Gran casino superbonus, hanno ammazzato il Gino in biciletta, anzi no lo sconto in fattura. Questi sinistra sono incredibili non amano Buttafuoco, Guerri e Campi e fanno pure gli offesi al salone del ...