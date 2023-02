Ztl | nel 2022 in viale Vittorio Emanuele il record delle sanzioni | sono 24mila

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Bergamo. In attesa della nuova Zona a traffico limitato in Piazza Matteotti, nel bilancio il primato va al varco verso Città Alta. Totale 89.895 multe: +34%.

I cartelli stanno arrivando in questi giorni, al momento sono ancora coperti. A inizio marzo saranno svelati, e annunceranno come noto una nuova Ztl: quella di piazza Matteotti, scelta conseguente ...