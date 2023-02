Zootropolis 2 | data di uscita | trama e trailer | dove vedere il film animato Disney?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “2 si farà”. Per tutti i fan della, e soprattutto i più piccoli, Bob Iger , attuale CEO dellaStudios, ha voluto tranquillizzare tutti. Il lungometraggio d’animazione non sarà stato ildel secolo, ma il buon riscontro nei cinema di tutto il mondo ha spinto la multinazionale americana a progettare il proseguo, su cui peraltro già sta lavorando.2 tornerà al cinema Ilè diventato un cult del cinema per bambini, specialmente poi per quelli nati dopo il 2010. Bob Iger, infatti, ha confermato come inStudios stanno portando avanti diverse idee, che sicuramente elettrizzeranno i fan nei prossimi mesi e soprattutto durante l’anno prossimo. All’interno degli Studios, si starebbe lavorando anche ad altri importanti ...