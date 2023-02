Ziliani | “Una fortuna avere qui | in Italia | la banda Spalletti”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ennesimo intervento su Twitter del giornalista Paoloche al fischio finale del match tra il Napoli e il Sassuolo, vinto dagli azzurri per 2-0, scrive un elogio della squadra diconcentrandosi su Kvaratskhelia e Osimhen Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, sprigionandosi da sole, di determinare gol e vittorie. Unaqui, in, lae le sue gemme Kvaratskhelia e Osimhen #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, sprigionandosi da sole, di determinare gol e vittorie. Unaqui, in, la...