Zelensky | promesse tedesche e nuovo ordine geopolitico Primo giorno a Monaco

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Venerdì mattina si sono aperti i lavori dell’annuale Conferenza disulla sicurezza. Come prevedibile, la guerra in Ucraina è stata al centro di gran parte degli eventi. Jens Stoltenberg “Non c’è sicurezza in Europa senza la Nato e l’unico modo per assicurare la sicurezza è che Europa e Usa siano insieme nella Nato”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “La Nato sarà al fianco degli ucraini fino a che serve, non permetteremo a Putin di vincere il conflitto”, sottolineando che la sicurezza è globale e ciò che avviene in Europa ha implicazioni in Asia e viceversa. “Se Putin dovesse vincere in Ucraina avrebbe un effetto sui calcoli che fanno a Pechino”. Sul fatto poi che la guerra possa finire solo al tavolo negoziale ha ricordato che i negoziati vengono influenzati da cosa accade sul campo di battaglia e dunque bisogna sostenere Kiev in ...