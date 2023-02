You | Penn Badgley ha chiesto che non ci fossero scene di sess0 nella quarta stagione | ecco perché

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Recentemente la piattaforma streaming Netflix ha inserito i primi cinque episodi delladi You, la fortunata serie thriller con protagonista. L’attore, smessi i panni di Dan Humphrey, il ragazzo solitario protagonista di Gossip Girl, dal 2018 ha indossato quelli di Joe Goldberg, il libraio assassinoserie cult. Grazie alla sua originale narrativa You ha riscosso un enorme successo, appassionando gli utenti della piattaforma che, guardando i nuovi episodi, hanno notato qualche differenza rispetto alle precedenti stagioni. Nel quarto capitolo delle serie, infatti, sono quasi del tutto assenti lepiù intime. Una scelta, questa, che nasce dalla particolare richiesta del protagonista. Durante il suo podcast,ha annunciato: Ho ...

... The " Wake Up + Smell The Coffee : LP Cure, The " Show : 2LP Cynthia Sheeler " I'll Cry OverPt 1 / I'll Cry OverPt 1 : 7 Czar " Czar : LP Damian Lewis " Zaragoza : 7" Dan" Unheard ...C'è un po' di Gossip Girl in questo4 . O almeno questo è quello di cui sono convinti i fan dello show. Non stiamo parlando di reference dirette alla serie The CW , grazie al qualeBadgley ha ottenuto una popolarità senza ...

Niente scene di sesso in "You" per rispetto alla moglie: la scelta di Penn Badgley fa discutere AMICA - La rivista moda donna

You: Penn Badgley spiega che ha sempre considerato "disturbante ... BadTaste.it Cinema

Penn Badgley, la star di You non vuole più girare scene di sesso: «È ... Best Movie

Secondo Penn Badgley Joe di You detesterebbe Taylor Swift Daninseries

You, Penn Badgley: "Niente più scene di sess0". Ecco perché Isa e Chia

Cosa ne pensa Joe Goldberg di Taylor Swift Potremmo definirlo un fan della cantante A rispondere è Penn Badgley, che l'ha interpretato per quattro stagioni in YOU.Cosa ne pensa Joe Goldberg di Taylor Swift Potremmo definirlo un fan della cantante A rispondere è Penn Badgley, che l'ha interpretato per quattro stagioni in YOU.