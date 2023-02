X-Men | Evangeline Lilly disse no a Hugh Jackman per un ruolo | “Dopo mi sono sentita stupida”

(Di venerdì 17 febbraio 2023), interprete di Hope Van Dyne/Wasp nella trilogia dedicata ad Ant-Man del Marvel Cinematic Universe, ha ricordato il rifiuto opposto ain relazione a unnella saga degli X-men. Ospite del podcast Happy Sad Confused,ha raccontato della proposta ricevuta dall’interprete di Wolverine, mentre i due erano sul set di Real Steel; “A un certo punto, si avvicina a me e mi fa:”I miei colleghi dei film sugli X-Men mi hanno chiesto se potevo parlarti… sanno che non ti fai mai trovare, non leggi sceneggiature, non parli con nessuno… insomma, vorremmo sapere se saresti interessata a interpretare una parte in un nostro film”; e io gli ho risposto di no, dicendo che non ero interessata.averlo fatto, mi...

Come spiegano's Health e Collider, entrambe le sequenze sembrano anticipare informazioni ... Ant - Man and The Wasp: Quantumania,Lilly: "Basta, è un film, non un segreto di stato" ...... anche perché è tutt'altro che ordinaria la famiglia che circonda Scott, a partire dalla compagna Hope/Wasp (Lilly). Perciò, inche non si dica, per colpa degli esperimenti condotti ...

Evangeline Lilly: "Ho rifiutato il ruolo di Wonder Woman e i film degli ... Movieplayer

Gli X-Men avrebbero potuto allargarsi: Hugh Jackman propose un ... DR COMMODORE

Marvel, Evangeline Lilly disse no a Hugh Jackman e Joss Whedon per X-Men e Wonder Woman! Everyeye Cinema

X-Men, Evangeline Lilly disse no a Hugh Jackman per un ruolo ... ScreenWorld

Ant-Man and The Wasp Quantumania, Evangeline Lilly: "Sognavo ... ComingSoon.it

Men liked that sort of tough-chick thing ... and that’s what makes her human and not just a one-dimensional cartoon character.” He adds, “Evangeline has a fiercely independent streak.” That ...Suddenly the images all changed; gone was the Quantum landscape and in its place a ‘happy birthday Evangeline’ cartoon ... They make all the men take their shirts off,” she says smiling, “but they don ...