WWE | Corey Graves aperto all’idea di tornare sul ring

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha lavorato sodo per arrivare a diventare una delle attrazioni piú importanti di Raw, specie dopo aver abbandonato la carriera nelsi ritiró nel 2014, quando faceva parte dI NXT, a seguito di alcuni traumi riportati nel corso della sua carriera, che ad un certo punto ne hanno pregiudicato la prosecuzione. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare improvvisamente.puóa lottare? A dire il vero, il marito di Carmella ha sempre dichiarato di essersi ripreso del tutto, ma non è mai tornato a lottare; dal 2016, infatti, è parte integrante del team dei commentatori della WWE, ma come dicevamo prima, qualcosa sta cambiando. In un’esclusiva rilasciata per “Pop Off“,ha rivelato la propria collaborazione con alcuni ...

WWE Raw Report 13/02/2023 - Rawsense Tuttowrestling

Carmella svela il suo nervosismo prima del ritorno in WWE The Shield Of Wrestling

AAA: Sam Adonis, fratello di Corey Graves, vince il Rey de Reyes 2023 Zona Wrestling

WWE Raw Report 06/02/2023 - Chamber Qualifying e Steel Cage Tuttowrestling

WWE Royal Rumble 2023 Report Tuttowrestling

Corey Graves has taken up a new gig. Graves is a former wrestler who retired in 2014 due to concussion issues and transitioned into a broadcasting role. Graves is currently the lead color commentator ...In a new interview, GUNTHER explained what type of opponents he prefers working with and also commented on his upcoming match with Madcap Moss.