WWE | Continuano i rumors sull’eventuale presenza degli Usos a Elimination Chamber

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La tensione intorno alla Bloodline è ormai alle stelle e siamo ormai a pochi giorni da: durante il PPV, Sami Zayn affronterà il Tribal Chief, Roman Reigns, in un match valevole per il WWE Undisputed Universal Championship. Oltre che al risultato del match, a suscitare dubbi è il fattore legato all’eventuale assenza dei fratelli Uso dall’evento. Per via di alcuni problemi con la legge, a Jimmy Uso non era permesso entrare in Canada, ma proprio qualche giorno fa vi abbiamo riportato che secondo alcuni insider, questo non sia più un problema: nonostante questo, c’è ancora incertezza riguardo alladei campioni di coppia a. Questioni di storyline? Già in passato la WWE aveva coperto i problemi dei fratelli Uso attraverso alcune storyline e lo ...