WWE | campione muore in mare | si è buttato per salvare suo figlio

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) In WWE ci sono stati tanti grandi campioni, ma uno viene ancora oggi ricordato per essersi immolato perla vita di una persona cara. I gesti di buon cuore devono sempre essere ricordati e menzionati, con i wrestler che tante volte vengono visti solo come degli omoni estremamente fisicati che saltano da una parte all’altra del ring, ma in questo caso uno di loro si è tolto la gimmick e si è immedesimato in un vero e proprio eroe. AdobeL’atleta in questione è Shad Gaspard, un nome che di sicuro non è tra i più noti per gli appassionati generalisti delle disciplina e che anche tra coloro che amano il wrestling non rientra di sicuro nei primi nomi che vengono alla mente. Lo statunitense combatté in WWE nel periodo tra il 2009 e il 2010, quando con JTG formava la coppia dei Cryme Time, un duo che non ebbe molta fortuna e con Shad che alla fine divenne anche un ...