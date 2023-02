WTA Doha 2023 | risultati 17 febbraio | Iga Swiatek impressiona | è in finale contro Jessica Pegula

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Oggi si sono giocate le semifinali del tabellone principale del torneo Qatar Totalenergies Opendi tennis, di categoria WTA 500, in programma a, in Qatar: disputati entrambi gli incontri, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la polacca Iga, numero 1 del tabellone e del mondo, dominala russa Veronika Kudermetova, testa di serie numero 8, liquidata con lo score di 6-0 6-1 in appena 57 minuti di gioco. La polacca giunge inavendo perso appena due giochi in due match, rimanendo in campo in tutto per quattro set, vinti in meno di due ore totali. Nella parte bassa del tabellone la statunitense, numero 2 del seeding, piega l’ellenica Maria Sakkari, testa di serie numero 5, in tre set con il punteggio di 6-2 ...