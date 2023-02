Weber annulla l’evento del Ppe a Napoli Il Cav | “Si rischia la guerra nucleare e il problema sono io?”

(Di venerdì 17 febbraio 2023)te le giornate di studio del Partito popolare europeo a. Il forfait è annunciato ufficialmente dal presidente del Ppe e del gruppo parlamentare dei Popolari a Bruxelles, il bavarese Manfred. “In seguito alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di cancellare le nostre giornate di studio apreviste nel prossimo giugno”. Cosìvia social. Aggiungendo che ilnonAntonio Tajani e nemmeno Forza Italia, che continuano ad avere il ‘pieno sostegno” del Ppe. Ppe,le giornate di studio aUn colpo basso, una doccia fredda per gli azzurri che reagiscono come un sol uomo all’insegna dello stupore. “Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è ...

Ci auguriamo, innanzitutto come italiani, il chiarimento del malinteso e un ravvedimento di Manfred, al quale chiediamo di non intervenire più. Il tema non è unicamente l'annullamento degli ...Al termine del lungo colloquio il Cavaliere sui suoi canali social scriveva: 'Ho ricevuto oggi l'amico Manfred'. Dal canto suo, il leader del Ppe aveva esortato gli elettori a votare 'per Forza ...

