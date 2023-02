Waterfront Mar Piccolo | lavori avviati

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sono partiti idi riqualificazione del primo lotto deldi Mar, area compresa tra la discesa Vasto e la chiesa di San Giuseppe. Il valore dell’intervento è stimato in circa 1,7 milioni di euro e consentirà di valorizzare la fascia dei giardini che corre lungo via Garibaldi, con un aumento della quota di verde pubblico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione per linea e servizi legati alle Brt. «Abbiamo salutato tecnici e maestranze – il commento del primo cittadino, presente nel cantiere per un sopralluogo – tutti hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro importante e proficuo per il futuro della città. Soprattutto per il futuro di questo quartiere, la Città Vecchia, destinata a cambiar volto rapidamente nei prossimi anni, nel pieno rispetto della sua bellezza». Questi ...

... il porto e il' ha dichiarato Tiziana Murgia, dirigente di Assoporti e coordinatrice ...pubblico - privata sempre più efficaci' ha dichiarato il dirigente promozione dell'AdSP delTirreno ...... ridefinendo e segnando iltarantino in vista dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026. La piscina infatti sarà prospiciente ilGrande e consentirà di svolgere nuoto in vasca ma anche ...

Reggio Calabria, il museo del mare si farà. Finalmente Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Tra lungomare 'incompiuto' e servizi insufficienti San Girolamo attende il suo (vero) rilancio: "Ci sentiamo ancora periferia" BariToday

Concorso di progettazione per la riqualificazione del waterfront di ... ingenio-web.it

Concessioni demaniali, a Cagliari tre chioschi sul lungomare di Su ... Informazioni Marittime

Genova, il Waterfront di Levante dell'architetto Renzo Piano: viaggio nel cantiere-matrioska La Repubblica

Nel ricorso, presentato da Fincosit s.r.l., R.C.M. Costruzioni s.r.l. e Agnese Costruzioni s.r.l. contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ... fondamentale per lo sviluppo del ...A 26-floor luxury condominium tower with units bigger than 4,000 square feet is being planned for waterfront land south of Bahia Mar in Fort Lauderdale and to the west of a city fire house off State ...