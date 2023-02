Wang Yi a Mattarella | rafforzare rapporti tra Cina e Italia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La, uscita dal Covid, è pronta a rilanciare icon l', per quella che da parte cinese viene definita la via della seta, con l'intensificazione degli scambi commerciali e il ...

Durante l'incontro - si apprende -Yi hanno anche fatto il punto dei temi sul tappeto in vista del prossimo vertice Europa - Cina. .... per la pace e una soluzione alla crisi ucraina Ricevendo al Colle il responsabile della politica estera cineseYi, il presidentegli ha ribadito la posizione italiana sulla questione ...

Roma, 17 feb. (askanews) - Un invito alla Cina affinchè faccia valere la sua influenza per la pace e la fine della guerra in Ucraina lo ha ...