Wang a Tajani | pronti a più cooperazione su Via della Seta

Il capo della diplomazia del Partito comunista cineseYi, incontrando ieri il ministro degli Esteri e vice premier italiano Antonio, ha affermato che "la Cina è disposta ad approfondire ...E' quanto ha detto il capo della diplomazia del Partito comunista cinese,Yi, nel colloquio avuto ieri a Roma con il ministro degli Esteri Antonio. "Quello che la Cina ha sempre fatto è ...

La Cina . Ieri durante l’incontro avuto a Roma con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha affermato che di fronte ad una situazione complicata come quella ..."Deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace giusta": per quella fra Russia ed Ucraina Antonio Tajani chiede aiuto alla Cina ...