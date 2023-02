Vitinia | l’autovelox che terrorizza gli automobilisti | ”Attenzione | controllo elettronico della felicità”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023). Da qualche tempo le auto non si permettono più grandi velocità in via Sarsina, la strada principale di, quartiere a sudCapitale nel IX Municipio. Le vetture hanno paura delle multe, e così sono costrette a rallentare, anche seche si trova da quelle parti è finto. Eppure, sulla colonnina che sembra istituzionale, quella classicaPolizia Locale c’è scritto a chiare lettere: “”. Tutor nella Galleria Giovanni XXIII a Roma: quando saranno attivi e come funzionano Finto autovelox, effetto reale sugliStessa rima, stessa cadenza sillabica, e il gioco è fatto. Il tutto coronato ...