Virtus Bologna-Tortona in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Final Eight Coppa Italia A1 2023 basket

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La, l’e le indicazioni per vedere intv e, primadellediA1di. Le Vu Nere hanno battuto nettamente Venezia ai quarti, mentre la formazione piemontese ha avuto la meglio di Trento rischiando però nele e chiudendo avanti di appena quattro punti. Chi vincerà? La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 18 febbraio al Pala Alpitour di Torino. Ecco di seguito tutte le informazioni per seguire...

...00 Bursaspor - Bourg 18:00 SC Prometei - Cedevita Olimpija 94 - 68 Visualizza Eurocup BASKET - EUROLEAGUE 20:05 Maccabi - Crvena Zvezda 86 - 89 20:30 Bayern - Partizan 71 - 82 20:30- ......00 Bursaspor - Bourg 18:00 SC Prometei - Cedevita Olimpija 94 - 68 Visualizza Eurocup BASKET - EUROLEAGUE 20:05 Maccabi - Crvena Zvezda 86 - 89 20:30 Bayern - Partizan 71 - 82 20:30- ...

Frecciarossa Final Eight 2023 | Virtus Bologna-Reyer Venezia Sportando

Coppa Italia: Belinelli show. Virtus, semifinale bis con Tortona La Gazzetta dello Sport

LA VIRTUS E' IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E ... Bologna Basket

Lampo Teodosic e Belinelli versione "Cookie Monster": è lezione Virtus alla Reyer Sportando

LBA F8 - Virtus Bologna, Shengelia "Nella ripresa ci siamo... ripresi" Pianetabasket.com

© Fornito da Lega Basket La Virtus Bologna non si fa sorprendere e accede in semifinale grazie a un secondo tempo che ha visto grande protagonista Marco Belinelli (21 punti). © Fornito da Lega Basket ...Dopo Brescia, Pesaro e Virtus Bologna anche Tortona approda in semifinale della Coppa Italia dove si giocherà un posto per la finalissima affrontando proprio i virtussini allenati da Scariolo. La part ...