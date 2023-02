Virtus Bologna - Bertram Yachts Tortona | dove vedere la partita in tv e in streaming

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ciak, si gira. Va in scena il remake della semifinale di Coppa Italia del 2022: domani pomeriggio al PalaAlpitour si giocaSegafredo, la prima semifinale della Frecciarossa Final Eight 2023, tra...

... Gli Azzurri #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano) #12 Diego ...Questa la lista dei convocati: Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia); Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo); Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano); ...

Sono 16 gli Azzurri selezionati da Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023, torneo in programma dal 25 agosto al 10 settembre prossimi cui l'Italia è già qualifica ...Il capitano, autore di sei triple, si carica i compagni sulle spalle e cancella Venezia. Domani in semifinale ci sarà ancora Tortona .