Video smascherano l’accusa di Donnamaria su Nikita e Antonella

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ieri è scoppiata una bomba al Grande Fratello Vip 7 e farla esplodere non è stata la produzione, ma la peperina Oriana Marzoli. La venezuelana in uno dei momenti clou della puntata ha dichiarato: “Ci ha detto che tu gli avresti rivelato che questa amicizia, o forse meglio alleanza confunzionerebbe molto fuori. Gliel’hai detto ad Edoardo”. Una frase prontamente spiegata con impaccio dall’ex volto di Forum che ha prima dichiarato che era una confidenza fatta ad Edoardo Tavassi, poi che si trattava di una cosa sentita e infine si è accartocciato pure lui sulle sue stesse parole per paura della reazione della fidanzata. Tuttavia, immediatamente è apparso ilsui social in cui l’avvocato diceva a Tavassi, Onestini, Micol Incorvaia: “ha detto ad‘insieme siamo ...