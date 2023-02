VIDEO – Inzaghi presenta Inter-Udinese alla vigilia della sfida

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Simonedivistato daTV hato ladi San Siro sottolineando l’importanza di questa partita, soprattutto dopo il pareggio fuori casa contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro è tornato a parlare anche dell’episodio di Genova tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, sottolineando come tutto sia ormai chiarito. Poiha parlato anchepossibilità di far riposare Lautaro Martinez visto il suo impiego nell’ultimo periodo, soprattutto in ottica Champions League. Di seguito ilconferenza stampa pubblicato sul canale YouTube dell’. Fonte: Canale YouTube ...

come recentemente ribadito dallo stesso Simonenella conferenza pre - derby, ma dal 2023 - ... ieri la coppia ha annunciato le nozze future con unal miele. La proposta in unsu ......Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza avrebbe chiesto a Simone... In seguito al mezzo passo falso contro la Sampdoria [] , la dirigenza avrebbe chiesto all'...

I calabresi sono in Veneto dalla serata di giovedì. In mattinata la rifinitura, poi le parole del tecnico Filippo Inzaghi alla vigilia della sfida con il Cittadella. "L’atteggiamento deve essere quell ...MILANO (ITALPRESS) – “Sono tre partite importantissime, tutte in una settimana. Dovremo essere bravi ad affrontarle nel migliore dei ...