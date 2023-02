VIDEO – Inter-Udinese | Adriano racconta il suo splendido gol

(Di venerdì 17 febbraio 2023)hato il suogol segnato con maglia dell’il 17 ottobre 2004 contro l’. Ildel Club nerazzurro in occasione del suo compleanno, alla vigilia del match con i friulani.– L’ha pubblicato unsul proprio canale YouTube, in cui è protagonista. L’ex attaccante brasiliano, che oggi compie 41 anni, hato il suo meraviglioso gol realizzato a San Siro contro l’il 17 ottobre 2004. A seguire il filmato condiviso nella giornata odierna dal Club nerazzurro, alla vigilia della partita contro la squadra bianconera. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Dove vedere- Porto, streaming gratis e diretta tv Sky, Mediaset o Amazon Prime Il match- Porto sarà trasmesso in esclusiva in streaming su Amazon Primecon la telecronaca di ...... smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon. Tutte le partite ... Ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra per l'. Ha debuttato ...

VIDEO – Sarà una Inter a “costo zero”: i nomi per l’estate Passione Inter

VIDEO – Cosa deve fare l’Inter per partecipare al NUOVO Mondiale per Club Passione Inter

Inter-Porto: Sky, DAZN o Amazon Prime Video Dove vederla in tv e in streaming fcinter1908

Violino, rose rosse e anello: Lautaro si sposa con Agustina! VIDEO Calciomercato.com

Sampdoria-Inter: Barella si lamenta, Lukaku lo insulta. Ecco cosa gli ha detto La Gazzetta dello Sport

219 Calcio a 5 260 Altri Sport Donne Serie A 2022-2023, 17a giornata Diciassettesima giornata Fiorentina-Juventus 0-3 Roma-Inter 3-2 Parma-Sampdoria 3-1 Milan-Pomigliano 1-0 Sassuolo-Como 2-0 ...Il bomber dell'Inter campione del mondo con la nazionale argentina ha chiesto alla compagna Agustina Gandolfo di sposarlo (Da Instagram: @agus.gandolfo) ...