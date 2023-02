(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella gara di andata del playoff di Europa League, lapareggia per 1 - 1 in casa con il. In gole Blas. Guarda ildel gol ...

Dopo la vittoria per 1 - 0 contro il Cluj nell'andata dei playoff di Conference League, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, racconta un ...Nella gara di andata del playoff di Europa League, la Juve pareggia per 1 - 1 in casa con il Nantes. InVlahovic e Blas. Guarda ildel...

Highlights Juve-Nantes: video gol e azioni salienti Tuttosport

Video Gol Vlahovic in Juve-Nantes 1-1 visto dal drone e con l'analisi di Del Piero La Gazzetta dello Sport

Europa League: Juventus-Nantes 1-1: gol, video e highlights La Gazzetta dello Sport

VIDEO SKY / Mourinho: “Partita dominata, sbagliati gol incredibili” fcinter1908

VIDEO - Barcellona-Manchester United 2-2, spettacolo al Camp Nou. Gol e highlights TUTTO mercato WEB

Chiesa viene fermato dai legni e alla Juve non è sufficiente il gol di Dusan Vlahovic dopo 13 minuti del primo tempo. Nella ripresa il pareggio di Blas al minuto 60 e a questo punto sarà decisiva la ...Loro non è che abbiano avuto tante occasioni, portiamo questi 3 punti e non abbiamo concesso gol". CONDIZIONI - "Sto bene, sto benissimo da diverse settimane e ho avuto un momento diffcile anche a ...