VIDEO | Brian Cage compra la sua action figure ma il commesso non se ne accorge e lo ignora completamente

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 febbraio 2023)non è uno che passa inosservato vista la sua stazza. Il wrestler, che in AEW finora non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano, è stato protagonista di un divertente episodio finito poi sulla sua pagina Instagram.hato la propriain un centro commerciale americano, l’ha messa sul nastro della cassa insieme ad altri acquisti. Il tutto nel completo disinteresse delche non si accorto di nulla e hato il wrestler. Semplicemente l’ha inserita nella busta senza mai guardarlo in faccia. Il risultato un divertentefinito sui social. Molti fan hanno poi commentato divertiti. Qui sotto il...