Vicari | «Ritrovato Esposito cresciuto! Sempre stato forte | non si discute»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Francesco, difensore del Bari e compagno di squadra di Sebastiano, in un’intervista su TeleBari ha parlato del suo compagno di squadra che ritrova dopo la SPAL.– Francescoparla dell’attaccante in prestito dall’Inter, Sebastiano, che ritrova al Bari dopo l’esperienza alla SPAL: «A Ferrara abbiamo giocato insieme sei mesi, ovviamente era molto più giovane e ora l’homolto più cresciuto sia a livello fisico che mentale. Ora è molto più inquadrato come persona, ma come qualità non si. È, mi aspettavo questo suo inizio positivo». Fonte: Tele Bari Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...