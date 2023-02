Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA NOMENTANA QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI VIAGGIA IN USCITA DATRA TOGLIATTI E TOR CERVARA E SULLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO OSTIA, DOVE SEGNALIAMO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SIA QUESTA SERA SIA PER TUTTO IL WEEK END PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA FERROVIA METRE ANCHE SABATO 18 E DOMENICA 19, INFATTI, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SARANNO ALLE ORE 21.00. POI IL SERVIZIO ...