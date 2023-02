Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUNA SERIE DI INCIDENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALL’A24 DOVE SUL TRATTO URBANO CI SONO CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DISAGI POI SULL’A1FIRENZE PER UN SINISTRO AVVENUTO AL KM 527 CIRCA, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE FERMO SULLA CORSIA DI MARCIA. AL MOMENTO CI SONO CODE PER 5 KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAIONENORD IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE DALLA CASSIA BIS ALLO SVINCOLO PER LA VIA PRENESTINA DISAGI ANCHE IN ESTERNA, LE CODE VANNO DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ...