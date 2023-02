Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DA UN INCIDENTE SULLA SALARIA CI SONO CODE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI TOR BELLA MONACA, LE CODE INIZIANO DA BUFALOTTA CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD CAMBIAMO ARGOMENTO PROSEGUE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A RISCHIO BUS TRAM METROPOLITANE E FERROVIE GESTITE DA ATAC,TPL E COTRAL. SERVIZI GARANTITI TRA LE 17 E LE 20. SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCHE QUESTO WEEK END PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA FERROVIA METRE SABATO 18 E DOMENICA ...