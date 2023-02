Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBVILITA’, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SU VIA CASSIA CODE IN ENTRAMI I SENSI DI MARCIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE ANCORA CODE PER LAVORI SU VIA NETTUNSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO FINO ALLE ORE 17 POI RIPRENDERA’ALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO ATTUALMENTE LALIDO E LAVITERBO RISULTANO ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE IN SERVIZIO ANCHE METRO A B E B1 LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE BUS E TRAM CON POSSIBILI DISAGI MENTRE LA METRO C AL MOMENTO RISULTA REGOLARE DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMIBILITA E’ ...