Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBVILITA’, UN SERVIZIO DELLA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA TA ESTERNA AL MOMENTO LA CIRCONE E’ REGOLARE SULL’INTERRO ANELLO E SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRDAE DELLASEGNALIAMO SOLO QUALCHE RALLENTAMETO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SU VIA NETTUNENSE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PAVONA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO FINO ALLE ORE 17 POI RIPRENDERA’ALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO ATTUALMENTE LALIDO E LAVITERBO RISULTANO ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE IN SERVIZIO ANCHE METRO A B E B1 E FERROVIA TERMINI CENTOCELLE BUS E TRAM CON POSSIBILI DISAGI MENTRE LA METRO C RISULTA ...