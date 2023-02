Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBVILITA’, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI 4 VEICOLI IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA CASILINA E LA A 24TERAMO CI SPOSTIAMO SU VIA CASSIA CODEA TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ACODE ANCHE SU VIA NETTUNENSE IN QUESTO CASO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE I TRASPORTI E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO FINO ALLE ORE 17 PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE SULLALIDO E SULLAVITERBO AL MOMENTO RISULTA ATTIVA CON SOPPRESSIONI E RITARDI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMIBILITA E’ TUTTO, ...