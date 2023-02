Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBVILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IJN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DISI PROCEDE A RILENTO TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA NEL SENSO OPPOSTO INN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24TERAMO CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONEINFINE IL TRASPORTO PUBBLICO E’ INIZIATO ALLE 8.30 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COINVOLGERA’ LE RETI GETITE DA ...